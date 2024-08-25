Küçükçekmece'de Taksi Bulamadığı İçin Duraktaki Görevliye Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

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Küçükçekmece'de taksi bulamadığı gerekçesiyle duraktaki görevliye silahla ateş eden şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, bugün yazılı ve görsel medya organlarında yer alan " 'İstanbul'da taksi yok.' diyen durağı kurşunladı." içerikli haberler üzerine açıklama yapıldı.

Dün Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Meydan Yonca Taksi isimli durağa gelen şüpheli Ö.O.F'nin taksi istediği, burada görevli E.Ş'nin taksi bulunmadığını belirtmesi üzerine şüphelinin, "Ben size gösteririm, siz hep böyle yapıyorsunuz." diyerek duraktan ayrıldığı ifade edildi.

Şüphelinin yarım saat sonra tekrar durağa gelerek E.Ş'ye tabanca doğrulttuğu, ateş edeceği esnada müştekinin şüphelinin elini tutarak hamle yaptığı ve şüphelinin tabancıyı iki el ateşlediği kaydedildi.

Açıklamada, yaralananın olmadığı olayla ilgili "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a aykırılık" suçlarından gözaltına alınan şüphelinin nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.