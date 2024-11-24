Küçükçekmece'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet A'nın kullandığı 34 KFT 009 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme Mahallesi, Gümrük Yolu Caddesi Sefaköy istikametinde Tayyip S. yönetimindeki 34 HYT 033 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Savrularak ağaca çarpan Tayyip S'nin kullandığı otomobilde bulunan 1 kadın araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, itfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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