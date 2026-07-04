Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Küçükçekmece\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
04.07.2026 10:34
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Küçükçekmece'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, ulaşım tek şeritten sağlandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Beşyol Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KHB 990 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen iki otomobile ve bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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