Küçükçekmece\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DUG 926 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çarpıp savruldu. Savrulan otomobil önünde ilerleyen servis minibüsüne çarptı.

Kazada otomobildeki biri kadın 4 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle otomobilin bazı parçalarının koparak yola savrulduğu görüldü.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görgü şahidi Bekir Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin süratli olduğunu öne sürerek, "Süratli bir şekilde gelen otomobil kaldırıma vurduktan sonra geri geri savrulup önündeki servis aracına çarptı. Otomobilde biri kadın 4 kişi vardı, şoktaydılar." ifadelerini kullandı.