Küçükçekmece'de Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.