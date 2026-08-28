Küçükçekmece'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Yangın Paniği

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Küçükçekmece'deki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Küçükçekmece'de binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Dikmen Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan daireden yükselen alevler üst kattaki dairenin dış cephesinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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