Küçükçekmece'de Yol Verme Tartışması: 1 Yaralı

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Küçükçekmece'de, yol verme tartışmasında havaya açılan ateş sonucu bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün, Atatürk Mahallesi Polat Sokak'taki yol verme tartışmasında, henüz plakası tespit edilemeyen araçtaki şüphelilerin diğer araçtaki sürücü Ö.M'yi darbettikleri belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin olay yerinden ayrılırken havaya ateş açtığı, kavgayı balkondan izleyen Y.Z.S'nin mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanması için sürecin titizlikle yürütüldüğü ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü vurgulandı.