Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasıyla İlgili Savcılığın Sevk Yazısı Ortaya Çıktı

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Küçükçekmece'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında soruşturma ve şüphelilerle ilgili detaylar yer aldı.

Sevk yazısında, olay tarihinde "M3070" sayılı metrobüsün sürücüsü D.M.Ç'nin, hızını yol yapısına uyarlamadığı, yanlış manevra ve yetersiz frenleme yaptığı gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi.

Metrobüs sürücülerinin yol çalışmasını rahatlıkla fark edebilecekleri, göze çarpacak ikaz ve işaret levhalarının yeterli olmadığı bildirilen yazıda, yetkili birim sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve Müdür Yardımcısı A.Y. ile metrobüs saha amiri olarak görev yapan Ş.Y. ve yüklenici firmanın şantiye şefi M.S.K'nin de kazada kusurlu oldukları değerlendirildi.

Delillerin tamamının toplanmamış olduğu hususuna yer verilen yazıda, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri bildirildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile Yol Bakım Onarım Müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.