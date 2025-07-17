Küçükdere Vadisi\'ne 10 Bin Alabalık Salındı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Küçükdere Vadisi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık salındı.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, "Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi" kapsamında 10 bin kırmızı benekli alabalık, Küçükdere Vadisi'ne getirildi.

Alabalık yavruları, ekipler tarafından daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.