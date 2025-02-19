Küçüklerden Kan Bağışı Kampanyası

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kan bağışının önemine dikkati çekmek isteyen anaokulu öğrencileri kan bağışı kampanyası düzenledi.

Mustafa Sabiha Göldelioğlu Anaokulu öğrencilerinin organize ettiği "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında Kızılay'ın mobil kan alma aracı okulun bahçesine geldi, burada kan bağışlarını kabul etti.

Kampanyaya katkıda bulunmak isteyen minik öğrenciler, polis merkezini arayarak kan bağışı çağrısı yaptı. Çocukların davetini kabul eden polisler de anaokuluna gelerek kan bağışında bulundu.

Kampanyaya İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu da katıldı.