Üsküdar'da, iddiaya göre freni boşalan kiremit yüklü TIR, evin bahçesine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü TIR'ın freni boşaldı. Harekete geçen TIR, evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve bahçe duvarında hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.