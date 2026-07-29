Küçüktüy Barajı'nın Sulama Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçüktüy Barajı'nın Sulama Hedefi

Küçüktüy Barajı\'nın Sulama Hedefi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da inşa edilen Küçüktüy Barajı'ndan 11 bin dönüm tarım arazisi sulanacak.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapımı süren Küçüktüy Barajı'nın gövde dolgusunun 2027 sonunda tamamlanması, 2028'de su tutması ve sulama şebekesinin devreye alınmasıyla 11 bin dönümün üzerinde tarım arazisinin sulama suyuna kavuşması hedefleniyor.

Vali Aydın Baruş, yapımı devam eden Küçüktüy Barajı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Baruş, Küçüktüy Barajı'nın bölgede yakından takip edilen önemli yatırım projelerinden biri olduğunu söyledi.

Barajın temelden 50 metrenin üzerinde gövde yüksekliğiyle hizmet vereceğini belirten Baruş, "Barajın sulama sahası daha geniş olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 11 bin dönümün üzerinde tarım arazisi sulanacak. Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Genel fiziki gerçekleşme yüzde 55'e, gövde inşaatındaki ilerleme ise yüzde 24'e ulaştı. Gövde dolgusunun 2027 sonunda tamamlanması, 2028'de ise su tutulması ve sulama şebekesinin devreye alınarak çiftçilere su verilmeye başlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Baruş, baraj sahasında zemin yapısından kaynaklanan teknik sorunlara ilişkin çalışmaların da büyük bir titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"İnşaat alanındaki toprağın su tutma bakımından elverişsiz olması nedeniyle ilave mühendislik uygulamaları hayata geçirildi. Bu kapsamda tünel çalışmaları devam ediyor, iç kaplama işlemleri yürütülüyor. Gövde bölümünde enjeksiyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar zaman zaman süreci uzatsa da barajın güvenliği, dayanıklılığı ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge tarımında önemli bir dönüşüm yaşanacak. Sulama imkanlarının artmasıyla üreticiler şeker pancarı, ayçiçeği gibi daha fazla su isteyen, getirisi ve katma değeri yüksek ürünleri yetiştirebilecek, sulama sahasındaki araziler tabiri caizse yeşil bir cennete dönüşecek."

Baruş, projede emeği geçen DSİ Bölge Müdürlüğü yöneticilerine, mühendislerine ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçüktüy Barajı'nın Sulama Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Lindsey Graham’ın cenazesinde Trump ve Vance’dan ilginç görüntüler Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler
Fransa’daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı

21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ilk gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ilk gol geldi
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 21:47:16. #7.13#
SON DAKİKA: Küçüktüy Barajı'nın Sulama Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.