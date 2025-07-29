KUDAKA'dan 5 Yılda 1,8 Milyar Liralık Yatırım - Son Dakika
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KUDAKA'dan 5 Yılda 1,8 Milyar Liralık Yatırım

KUDAKA\'dan 5 Yılda 1,8 Milyar Liralık Yatırım
29.07.2025 11:18
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KUDAKA, son 5 yılda Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 300 projeyle 1,8 milyar lira destek sağladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), son 5 yılda Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 300'den fazla projeyle 1,8 milyar liralık yatırıma destek ve bin 200 kişinin istihdamına katkı sağladı.

Sorumluluk alanlarındaki Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlama misyonu ile 2008'de kurulan KUDAKA, bölgede birçok projeye destek oluyor.

Kamu işbirlikleri ve özel sektör teşvikleri ile çalışmalarını sürdüren KUDAKA, bölgede turizmden hayvancılığa, tarımdan sanayiye birçok alanda destekler veriyor. KUDAKA, uzmanlar tarafından belirlenen alanlardaki programlarla, kalkınma ve istihdama katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilmesi için de özel çalışmalar yürütüyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, AA muhabirine, kurumun temel amacının bölgesel kalkınma ve bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi için çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi.

Bu temel amaç doğrultusunda birçok faaliyet, proje, araştırma, tanıtım gibi faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Güven, "Son 5 yıl içerisinde KUDAKA, 300'ün üzerinde proje ve faaliyete destek vermiş. Bugünün rakamlarıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık bir yatırıma vesile olmuş. Bu yatırımın yaklaşık 1 milyar lirasını KUDAKA karşılamıştır." dedi.

Söz konusu projelerin yaklaşık1200 insana da istihdam imkanı oluşturduğunu vurgulayan Güven, turizm, et, süt ve arıcılık sektörlerinin yanında doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması için hem özel hem kamu sektörüyle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla projeler yürüttüklerini anlattı.

Erzurum için 4 yatırım alanı belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülecek teşvik programıyla Erzurum için 4 yatırım alanı belirlendiğini dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Birincisi, deriyi ham deri olarak değil de daha katma değere dönüştürüp satacak bir tesis önerimiz var. İkincisi, lisanslı depoculuk yatırımı önerimiz var. Üçüncüsü, yine deriden, gıda sektöründe kullanılan yardımcı, kolajen gibi malzemelerin üretileceği bir tesis önerimiz var. Dördüncü, yatırım alanımız ise en az bin baş kapasiteli büyükbaş hayvancılık tesisi yatırım önerimiz var."

KUDAKA olarak turizm, tarım, sanayi gibi çeşitli alanlarda piyasa taleplerini alarak çalışmalarına devam ettiğini aktaran Güven, bölgenin potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek ve bunun tabana yayılmasını sağlamaya amaçladıklarına dikkati çekti.

Özellikle genç girişimcilerin ve kendi işlerini kuran kadınların, bölge potansiyelini çeşitli ürünlere dönüştürerek, istihdam oluşturmaları için destek sunduklarını dile getiren Güven, bu desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Erzincan, Bayburt, erzurum, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

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