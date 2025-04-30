Kudret Köprüsü: Doğanın Eşsiz Güzelliği

Diyadin'de Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yer alan ve doğal köprü olma özelliğiyle dikkat çeken Kudret Köprüsü, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Diyadin Kaplıcaları'nın hemen bitişiğinde bulunan ve 30 metre yüksekliğe, 30 metre genişliğe sahip olan Kudret Köprüsü'nden Murat Nehri'nin akışı ve kaplıcaların doğal güzellikleri izlenebiliyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu sunan köprü, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geliyor.

Bölgedeki şifalı sularıyla ünlü Diyadin Kaplıcaları'nı ziyaret eden Emrullah Karip, ardından Kudret Köprüsü'ne uğradığını belirtti. Karip, "Diyadin Kaplıcaları'na geldik. Gelmişken Kudret Köprüsü'nü de görmek istedik. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alıyor. 30 metre genişliği ve yüksekliğiyle muazzam bir güzelliğe sahip. Burası zamanında suyun aşındırmasıyla oluşmuş doğal bir köprü. Ailecek geldik ve burada çok güzel bir gün geçirdik," dedi.

Doğal yapısıyla hem tarihi hem de görsel bir şölen sunan Kudret Köprüsü, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.