Kudüs Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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Kudüs Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Kudüs Camisi Yeniden İbadete Açıldı
17.07.2026 18:27
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Şam'da restore edilen Kudüs Camisi, Türkiye'nin desteğiyle yeniden ibadete açıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejimi ile destekçisi Rusya'nın bombardımanlarında ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen cami, Türkiye'den yardım derneklerinin desteğiyle yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış törenine İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin ile Dayanışma Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YENNİAD Yönetim Kurulu Başkanı Selman Esmerer, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yetkilileri, Şam Vali Yardımcısı, Şam Evkaf İdaresi Müdürü ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan yetkililer, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Törende ilahiler seslendirildi, Esed rejiminin bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin çocukları da sahne alarak direniş ve özgürlük temalı ezgiler okudu.

"Kardeşliğimizi yeniden inşa ediyor, umudu yeniden büyütüyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın yıktığı Yermuk Kampı bölgesinde hayatın yeniden canlandığını belirterek, "Bugün burada sadece bir caminin açılışını yapmıyoruz. Kardeşliğimizi yeniden inşa ediyor, umudu yeniden büyütüyoruz." dedi.

Kampın bir dönem tamamen harap olduğunu ve nüfusunun büyük bölümünün bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Turan, son dönemde güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla birlikte insanların yeniden evlerine dönmeye başladığını kaydetti.

Turan, "Daha önce geldiğimizde burada yaşayanların sayısı oldukça sınırlıydı. Bugün ise on binlerce insanın yeniden kampa döndüğünü ve hayatın yeniden canlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Kudüs Camisi'nin Türkiye'den hayırseverlerin desteğiyle restore edildiğini belirten Turan, Mavi Marmara Derneği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bağışçının projeye katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her zaman Suriyelilerin ve Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Turan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, kurumlarımız ve hayırseverlerimiz bölgede kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız yapı yalnızca taş ve duvarlardan oluşan bir cami değildir. Bu eser, kardeşliğin yeniden ayağa kalkmasının ve ortak geleceğe duyulan umudun bir göstergesidir. Bugün burada gördüğümüz tablo, bölgede barış, dayanışma ve kardeşliğin yeniden filizlenebileceğini gösteriyor."

Milletvekili Turan, Filistin halkının da özgürlüğüne kavuşması temennisini dile getirdi.

"Cami toplumun yeniden bir araya geleceği bir merkez olacaktır"

Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, Şam'daki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda restore edilerek yeniden ibadete açılan Kudüs Camisi'nin yalnızca bir ibadethane olmadığını, aynı zamanda kampın sosyal ve kültürel hafızasının yeniden canlandırılması anlamına geldiğini belirtti.

Songür, Yermuk Kampı'nın yaklaşık 10 yıl önce ağır kuşatma ve saldırılara maruz kaldığını hatırlatarak, kamp sakinlerinin büyük insani trajediler yaşadığını vurguladı.

Yermuk'u her ziyaretlerinde Kudüs Camisi'nin harap halinin kendilerini derinden etkilediğini dile getiren Songür, caminin onarılmasının sadece bir ibadet mekanının yeniden hizmete açılması anlamına gelmediğini söyledi.

Songür, şu ifadeleri kullandı:

"Bu cami aynı zamanda bir buluşma noktası, bir toplantı salonu, sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir alandır. Cami toplumun yeniden bir araya geleceği bir merkez olacaktır. Bunun yanında, Suriye'deki Filistin diasporasının tarihi ve kültürel hafızasının korunmasına da katkı sağlayacaktır."

Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından Kudüs Camisi'nin baştan sona yenilendiğini belirten Songür, caminin 1000 kişilik kapasitesiyle yeniden hizmet vermeye başladığını söyledi.

Songür, Kudüs Camisi'nin, Yermuk'taki Filistinlilere uzun yıllar hizmet etmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kudüs Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

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