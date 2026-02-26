Kudüs'te Aksa'ya Fanatik Baskınlar Artıyor

Uluslararası Kudüs Vakfı, 2025'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 65 binden fazla fanatik Yahudinin baskın düzenlediğini ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığını belirtti.

Vakıf, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinin verilerine dayanarak hazırladığı "Kudüs'ün 2025'teki durumu" başlıklı senelik raporunu yayımladı.

Rapora göre, 2025 yılında Mescid-i Aksa'ya 65 bin 364 fanatik Yahudi baskın düzenledi; baskın yapanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.

Ayrıca aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile milletvekillerinin aralarında bulunduğu Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli siyasilerin de sayısının arttığını ortaya koydu.

2024'te siyasiler tarafından Aksa'ya 9 baskın düzenlenirken 2025 yılında bu sayı 20'ye yükseldi.

Raporda, İsrailli yetkililerin, baskın saatlerinin uzatılması, baskın yapan bir gruptakilerin sayısının 120 ila 200 kişiye çıkarılması, baskınların arasındaki zamanın kısaltılarak sıklaştırılması gibi bir takım uygulamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu uygulamaların, mukaddes alandaki mevcut durumu değiştirmek ve yeni bir gerçeklik dayatma girişimi olduğu kaydedildi.

Kimliklerin iptali, eğitim müfredatı dayatması

Kudüs'te kimliklerin ve ikamet belgelerinin iptali ile İsrail eğitim müfredatının dayatılmasını öngören politikaların devam ettiği aktarılan raporda, 1967'den 2024'e kadar 14 bin 929 Kudüslünün kimliğinin alındığı anımsatıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim alanında yaklaşık 1500 dersliğin eksik olduğu; 6-17 yaş arasındaki Filistinli öğrencilerin yaklaşık yüzde 27'sinin İsrail müfredatına kayıtlı olduğu teyit edildi.

Halihazırdaki dönemin Kudüs'ün kimliğinin hedef alınması sürecinde bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, kentteki "tehlikeli Yahudileştirme hamleleri" konusunda uyarıda bulunuldu.

Bunların yanı sıra Kudüs'teki ailelerden yüzde 77'sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ifade edildi.

Ayrıca Filistinlilerin "İsrail'in Mescid-i Aksa'da dahil Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek ve Arap-İslami kimliğini silmek amacıyla hızlı ve yoğun adımlar attığı" görüşüne yer verildi.

İsrail'in 1967'de şehri işgalini ve 1980'deki ilhakını tanımayan uluslararası meşruiyet kararlarına istinaden Filistinlilerin, Doğu Kudüs'ü, gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak sahiplenmeye devam ettiği vurgulandı.

İsrail verilerine göre ise 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 31'lik artışla Aksa'ya 76 bin 448 fanatik Yahudi baskın düzenledi.