Kudüs'te İşgale Protesto

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs İbrani Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve 77'nci yılında Nekbe'yi protesto etti.

Üniversite kampüsünde düzenlenen gösteriye, onlarca Filistinli öğrenci ile onlarını destekleyen İsrailli öğrenciler katıldı.

Öğrenciler Gazze'de İsrail saldırıları altında yaşayan, her an ölüm ve yerinden edilmeyle karşı karşıya olan Filistinlilerden gelen mektup ve şiirleri okudu.

Protesto sırasında kampüste İsrail polisi de hazır bulunurken bir öğrenci gözaltına alındı.

Gösteride sloganlar atan öğrenciler protesto sonrası yaptıkları açıklamada, "Bugün Gazze'deki soykırıma ve halkımızın İsrail'in apartheid ve sömürge rejimi altında onlarca yıldır maruz kaldığı etnik temizlik ve yerinden edilmeye karşı sesimizi yükselttik. Bu gözaltı, İsrail'de Filistinliler için ifade ve protesto özgürlüğünün olmadığını ve halkımızla dayanışmayı ifade etmeye yönelik her türlü girişimin susturulduğunu ve bastırıldığını bir kez daha göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler, hafta boyunca Nekbe'nin 77. yıldönümü dolayısıyla üniversitede etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.