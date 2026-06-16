Kudüs'te Türkçe Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Kudüs'te Türkçe Mezuniyet Töreni

16.06.2026 00:37
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Yunus Emre Enstitüsü, Kudüs'te Türkçe öğrenen Filistinliler için mezuniyet töreni düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kudüs Türk Kültür Merkezi, Türkçe öğrenen Filistinliler için 2026 yılı mezuniyet töreni düzenledi.

Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Kudüslü gençlerin Türk diline gösterdiği ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Dil öğrenmenin bir insanın geleceğine yapabileceği en değerli yatırımlardan olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, kardeş Türk ve Filistin halklarının ortak tarihi mirasının ve zengin mazisinin önemli bir kısmının Osmanlıca olduğunu, dolayısıyla Türkçe öğrenmenin, kültürel ve edebi alanda yakınlaşma ve derinleşmenin yanı sıra, gençlerin akademik ve sosyal alandaki çalışmalarının gelişimine de katkı sunacağını söyledi.

YEE Kudüs Koordinatörü Ensar Fırat ise mukaddes bir belde olan Kudüs'te Türkçeyi ve Türk kültürünü keşfetmeye gösterilen ilginin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Filistinlilerin yaşadığı zorlu sürece dikkati çeken Fırat, savaşlara ve tüm olumsuz şartlara rağmen Filistinlilerin Türkçe öğrenme azminden vazgeçmemesi ve bu yolda devam etmesinin mutluluk vesilesi olduğunu belirtti.

Fırat, YEE olarak Kudüs'ün kültür hayatına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Türkçe kursunu başarıyla bitiren 60'tan fazla Filistinli öğrenciye mezuniyet sertifikaları ve özel hediyeleri Büyükelçi Çobanoğlu, Koordinatör Fırat ve davetli yerel kurum temsilcileri tarafından takdim edildi.

Törene, YEE ile işbirliği yapan okulların ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programın sonunda katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kudüs'te Türkçe Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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