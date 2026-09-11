Kudüs'ün doğusunda Bedevi topluluğun su kuyusuna İsrailliler saldırdı - Son Dakika
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Kudüs'ün doğusunda Bedevi topluluğun su kuyusuna İsrailliler saldırdı

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Kudüs Valiliği, gaspçı İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Bir el-Meskub Bedevi topluluğuna ait su kuyusuna saldırdığını açıkladı. Saldırıların bölgedeki Bedevi toplulukların kullandığı su kaynağını tehdit ettiği ve Filistinlileri yerinden etmek amacıyla hedef alındığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Bedevi toplulukların günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvanlarını sulamak için kullandığı su kuyusuna saldırıda bulundu.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gaspçı İsrailliler, Kudüs'ün doğusundaki Bir el-Meskub Bedevi topluluğuna ait su kuyusuna saldırdı.

Açıklamada, kuyunun Bir el-Meskub sakinleri ile çevredeki Bedevi toplulukların günlük ihtiyaçları ve hayvanlarını sulamak için kullandığı su kaynağı olduğu belirtildi.

Saldırgan İsraillilerin, son birkaç haftadır kuyuya bazı nesneler attığı ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırıların, bölgedeki Bedevi toplulukların kullandığı su kaynağını tehdit ettiği vurgulandı.

İsraillilerin bölgedeki Bedevi toplulukların su kaynaklarını Filistinlileri yerinden etmek amacıyla hedef aldığına işaret edildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrailliler, Batı Şeria'da ağustos ayı boyunca Filistinlilere yönelik 628 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 141 yasa dışı yerleşim birimi ile Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'ün doğusunda Bedevi topluluğun su kuyusuna İsrailliler saldırdı - Son Dakika

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