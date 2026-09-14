Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa çevresinde 'yeni dini statüko' dayatma çabasına karşı uyardı - Son Dakika
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Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa çevresinde 'yeni dini statüko' dayatma çabasına karşı uyardı

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Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın doğu duvarına bitişik Rahmet Kapısı Kabristanı'nda Yahudi ritüellerinin tekrarlanmasıyla 'yeni bir dini statüko' dayatılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın doğu duvarına bitişik Rahmet Kapısı (Babu'r Rahme) Kabristanı'nda Yahudi ritüel ve ibadetlerinin tekrarlanması yoluyla "yeni bir dini statüko" dayatma çabalarına karşı uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği ritüellerin "Yahudi bayramlarıyla bağlantılı dönemsel ritüellerin ötesine geçtiği ve yeri, sürekli bir Yahudi ibadet noktasına dönüştürmeye zemin hazırladığı" belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etmek için kurdukları grupların, Rahmet Kapısı'na özellikle önem atfettikleri kaydedildi.

Rahmet Kapısı'nın Mescid-i Aksa'nın kapılarından biri olduğunu ve doğu surları içinde yer aldığını belirten Valilik, İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanları üzerinde hiçbir egemenliğe sahip olmadığını, Mescid'in kimliğinde, doğasında, kullanım biçimlerinde veya unsurlarında değişiklik dayatma hakkının bulunmadığını vurguladı.

Kudüs Valiliğinin verilerine göre, dün 593 fanatik Yahudi, Roş Aşana'yı (Yahudi Yılbaşı) bahane ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi'nin altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarının ise yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa çevresinde 'yeni dini statüko' dayatma çabasına karşı uyardı - Son Dakika

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