Kuduz Tedavisi Gören 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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ŞANLIURFA'da bir süredir kuduz tedavisi gören, dün ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhammed Muaz (9), hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir süredir kuduz tedavisi gören Suriye uyruklu Muhammed Muaz, durumu kötüleşince dün ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Muaz, dün akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,