Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt - Son Dakika
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Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt

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İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda satın aldığı beyazlamış ve küflenmiş çikolataların fotoğraflarını paylaşarak ve Patiswiss CEO'sunu etiketleyen bir kullanıcı hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ürünlerinin asla küflenmeyeceğini savunan CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Sen bence evindeki nem oranına bir bakmalısın. Prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Bizim avukatların marka karalama gibi suçlardan neler isteyeceğinden herkes habersiz" dedi.

21.04.2024 09:44  Güncelleme: 10:07
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Son dönemde marketlerden alınan bazı ürünlerle ilgili şikayetlerini sosyal medya üzerinden duyuran vatandaşlar şirketlerin ürün kalitelerini artırması ya da muhafaza etmeleri konusunda önemli katkılar sağlıyor.

KÜFLÜ ÇİKOLATALARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

"TEDARİK ZİNCİRİ SÜRECİNDE PROBLEM VAR"

"Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var" ifadelerini kullanan kullanıcı paylaşımına "Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diye devam etti.

Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt

ŞİRKET CEO'SUNDAN SKANDAL YANIT

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

"PRİM YAPMAK İÇİN BİZE BAYA İHTİYACI VAR HERKESİN"

Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

"BÖYLE BİR DURUM OLSA SÖYLER TELAFİSİNİ İSTERSİN"

Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim"

Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt

Sosyal Medya, CEO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert kursun : tüketici sayesinde devsin işin aslı astarını sorgulamadan bizim ürünler asla küflenmez demek ne demek birde sen o üründen hiç tükettinmi bakalım avukatlarına da selam söyle bir nanede yapamazsınız 23 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER: bizim derdimiz ne onların derdi nee 20 0 Yanıtla
  • yılmaz sahbaz: Satın aldığı fişle paylassaydı keşke ozaman ne diyecekti acaba. 18 0 Yanıtla
  • Ahmet Temiz: Şirket yöneticisinin aşırı özgüveni ve mağdur tüketiciye bir de tepeden bakarak ve üstelik alaycı bir tavırla had bildirmeye çalışması fazlasıyla iticidir. Kendisinin ağzına acı biber sürülmesi fikrini tartışma ya açmak isterim. 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt - Son Dakika
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