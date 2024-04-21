Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt

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Son dönemde marketlerden alınan bazı ürünlerle ilgili şikayetlerini sosyal medya üzerinden duyuran vatandaşlar şirketlerin ürün kalitelerini artırması ya da muhafaza etmeleri konusunda önemli katkılar sağlıyor.

KÜFLÜ ÇİKOLATALARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

"TEDARİK ZİNCİRİ SÜRECİNDE PROBLEM VAR"

"Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var" ifadelerini kullanan kullanıcı paylaşımına "Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diye devam etti.

ŞİRKET CEO'SUNDAN SKANDAL YANIT

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

"PRİM YAPMAK İÇİN BİZE BAYA İHTİYACI VAR HERKESİN"

Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

"BÖYLE BİR DURUM OLSA SÖYLER TELAFİSİNİ İSTERSİN"

Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim"