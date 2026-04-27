Kuğu Gölü hip-hop ile yeniden doğuyor: SWANS - Son Dakika
Kuğu Gölü hip-hop ile yeniden doğuyor: SWANS

27.04.2026 04:01
Tan Sağtürk'ün sanat direktörlüğünde Genç Bale Tan Sağtürk Akademi, klasik baleyi hip-hop ile birleştiren 'SWANS' gösterisini sahneliyor. 57 genç dansçı, 8 koreograf eşliğinde 28-29 Nisan ve 16 Mayıs'ta Paribu Art'ta izleyiciyle buluşacak.

Klasik balenin başyapıtı 'Kuğu Gölü', Genç Bale Tan Sağtürk Akademi'nin 'SWANS' prodüksiyonuyla hip-hop ile harmanlanıyor. Tan Sağtürk'ün sanat direktörlüğünde, Volkan Ersoy rejisiyle hazırlanan gösteride Çaykovski'nin müziği güncellenirken, 57 genç dansçı 8 koreografın yönlendirmesiyle sahne alıyor. Proje, klasik disiplinle hip-hop özgürlüğünü birleştirerek farklı seyirci profillerini ortak heyecanda buluşturmayı hedefliyor.

Sanat yönetmeni Tan Sağtürk, 'Kuğu Gölü'nün hip-hop ile buluşma fikrinin gençlerin dans özgürlüğünü sahneye taşıma arzusundan doğduğunu belirtiyor. İki disiplin arasında denge kurmanın hassas olduğunu vurgulayan Sağtürk, her iki dansın da aynı hikayenin anlatıcısı haline geldiğini söylüyor. Seyircinin salondan umutla ayrılmasını dilediğini ifade eden Sağtürk, 'Kuğu Gölü'nün kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu, bu kez gençlerin performansını izlemenin farklı bir heyecan verdiğini ekliyor.

Rothbart rolünü canlandıran 16 yaşındaki Ceylin Han Çinkitaş, karakteri karanlık ve karizmatik bulduğunu, sahnede enerjiyi yöneten bir güç gibi hissettiğini söylüyor. Klasik bale ve hip-hop arasındaki geçişlerin başta zorlayıcı olduğunu ancak zamanla keyif verdiğini belirten Çinkitaş, 'SWANS'ın kariyerinde bir kırılma noktası olacağını ifade ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Kuğu Gölü hip-hop ile yeniden doğuyor: SWANS - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuğu Gölü hip-hop ile yeniden doğuyor: SWANS - Son Dakika
Advertisement
