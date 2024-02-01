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Kuğu Gölü Sulak Alanı'nda Muhteşem Görüntüler - Son Dakika
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Kuğu Gölü Sulak Alanı'nda Muhteşem Görüntüler

Kuğu Gölü Sulak Alanı\'nda Muhteşem Görüntüler

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Kuğu Gölü Sulak Alanı, ulusal düzeyde bir doğa koruma alanıdır. Bu sulak alanda, son yıllarda ekoloji ve çevre yönetimi konusunda yerel çabalar dikkat çekmektedir. Kış aylarında, büyük kuğu sürüleri yiyecek ararken, yüzerken ve uçarken gözlemlenebilir. Muhteşem gün doğumu ve yumuşak sis, sabah aydınlığında görkemli kuğu sürüleriyle birlikte etkileyici bir manzara sunmaktadır. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rongcheng'den bu görüntüleri aktarmaktadır.

01.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:45
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1. Kuğu Gölü Sulak Alanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentinde yer alan Kuğu Gölü Sulak Alanı ulusal düzeyde bir doğa koruma alanı olma özelliğini taşıyor.

Bu sulak alanda son yıllarda ekoloji ve çevre yönetimi adına yerel çabalar öne çıkıyor.

Kış aylarında büyük kuğu sürüleri sabah sisli vakitlerde yiyecek ararken, yüzerken ve uçarken gözlemlenebiliyor.

Muazzam gün doğumu ve yumuşak sis, sabah aydınlığında bir araya gelen görkemli kuğu sürüleriyle birlikte görülmeye değer bir manzara oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rongcheng'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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