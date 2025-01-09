Kukumav, Ağrı Dağı'nda Görüntülendi - Son Dakika
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Kukumav, Ağrı Dağı'nda Görüntülendi

Kukumav, Ağrı Dağı\'nda Görüntülendi

Ağrı Dağı eteklerinde en küçük baykuş türü kukumav doğal ortamında görüntülendi.

09.01.2025 15:16
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Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türlerinden kukumav, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki doğal ortamında görüntülendi.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alanlar birçok yaban hayvanının yanı sıra kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Burada yaşayan göçmen ve yerel kuş türleri arasında, en küçük baykuş türü olarak bilinen kukumav (Athene noctua) da yaşıyor.

Alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı ekibi, doğal ortamındaki kayalıkların üstüne konan bir kukumavı görüntüledi.

Yuvarlak suratıyla ilgi çeken kukumavın sempatik hareketleri kayda alındı.

Kaynak: AA

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