Kukumav Baykuşlar Doğaya Salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kukumav Baykuşlar Doğaya Salındı

Düzce'de bulunan 4 yavru kukumav baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındı. Vali Selçuk Aslan, kukumav kuşlarının doğal yaşam alanlarına dönmesi için vatandaşları doğal hayatı korumaya davet etti.

12.07.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kukumav Baykuşlar doğaya salındı

Vali Selçuk Aslan yaban hayatı, doğal hayatı korumaya davet etti

DÜZCE - Düzce'de vatandaşlar tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bakımı ve rehabilitasyonun ardından 4 yavru Kukumav Başkuş Vali Selçuk Aslan ve ekipler tarafından doğaya salındı.

Düzce İstilli ve Çakırlar köylerimizde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize teslim edilen 4 yavru kukumav baykuşun bakım ve rehabilitasyonu tamamlandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek "Baykuş gurubunun bir türü olan 4 Kukumav kuşu yaklaşık 1-1,5 aydır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce bakıldı. Artık kendi hallerinde uçabilir hale geldiler. Kukumav kuşları doğal yaşamın bir parçası. Artık kendi hayatlarını devam ettirebilecek seviyeye geldikleri için, bu kuşlarımızı bugün doğaya salıyoruz. Kanatları güçlü olsun ömürleri uzun olsun dileyelim. Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımıza aynı duyarlılığı göstermesini yaban hayatı, doğal hayatı korumaya davet ediyorum" dedi ve kukumav kuşlarını doğaya saldı.

Salınan kuşlar doğal yaşam alanları olanlarına kanat çırparak gözden kayboldular.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Selçuk Aslan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kukumav Baykuşlar Doğaya Salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kukumav Baykuşlar Doğaya Salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement