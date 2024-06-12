Kula'da çıkan maki yangını 3 saatte söndürüldü

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KULA'DA ÇIKAN MAKİ YANGINI 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan maki yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sandal Mahallesi ile Narıncalıpıtrak Mahallesi arasında kalan Güllüdere mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan maki yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edilirken, arazi koşullarından dolayı Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri de söndürme çalışmalarına desteğe geldi. Yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanı etkilediği öğrenilen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.