Kula'da Feci Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada aynı karı- koca yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ayakkabıcılar Sitesi yönünden Sanayi Sitesi istikametine geçmeye çalışan Arif Öztürk (68) yönetimindeki 45 U 3063 plakalı otomobile, Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde olan Ali G. (53) yönetimindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Arif Öztürk eşi Ayşe Öztürk (65) ve akrabaları Ayşe K. (47) ağır yaralandı. Kaza sonrası otobüs yolcuları arasında bulunan bir doktor, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Ayşe K. ise yapılan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından otobüs şoförü Ali G. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber; Hasan YİĞEN/ MANİSA,(Kula)