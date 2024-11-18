Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu yaşamını yitirdi.
A.E'nin (37) kullandığı 45 T 7511 plakalı taksi, İzmir- Uşak yolunun Kovukdere mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra da yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde takside yolcu olarak bulunan inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen'in (28) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü A.E. ise ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kula'da Taksi Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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