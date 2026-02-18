Kula\'da Taşkın: Tarım Arazileri Suyun Altında Kaldı

MANİSA'nın Kula ilçesinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen dereler ve göletler, taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, traktörü ile mahsur kalan bir kişi mahalleli tarafından kurtarıldı.

İlçede son günlerde etkili olan yağışın ardından gölet ve dere yataklarında su seviyesi yükseldi. Meydana gelen taşkın nedeniyle Zaferiye Mahallesi Burçakovası Küme Evleri mevkisini su bastı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, traktörüyle mahsur kalan bir kişi mahalleli tarafından kurtarıldı. Öte yandan sel sularından etkilenen büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından güvenli alanlara götürüldü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.