Kula\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Sedat Gezici (70) hayatını kaybetti, diğer araçtaki İ.N. (57) ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kula-Eşme kara yolu Söğütçayı mevkisinde meydana geldi. T.N. (22) yönetimindeki 43 HA 988 plakalı kamyonet ile Sedat Gezici idaresindeki 45 R 7957 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kula Amirliği ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEN EKİPLER ÇIKARDI

Otomobilde sıkışan sürücü Sedat Gezici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlıkçıların kontrolünde Gezici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü T.N.'nin yanındaki İ.N. ise hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Kula-Eşme kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü T.N. hakkında işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.