Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kula\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula'da kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü Sedat Gezici hayatını kaybetti, diğer sürücü hafif yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Sedat Gezici (70) hayatını kaybetti, diğer araçtaki İ.N. (57) ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kula-Eşme kara yolu Söğütçayı mevkisinde meydana geldi. T.N. (22) yönetimindeki 43 HA 988 plakalı kamyonet ile Sedat Gezici idaresindeki 45 R 7957 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kula Amirliği ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEN EKİPLER ÇIKARDI

Otomobilde sıkışan sürücü Sedat Gezici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlıkçıların kontrolünde Gezici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü T.N.'nin yanındaki İ.N. ise hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Kula-Eşme kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü T.N. hakkında işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Otomobil, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
ABD’de şiddetli ishale yol açan “siklosporiyazis“ vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
Katy Perry’ye konserde “yanlış yön“ sürprizi Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi
Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 17:06:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.