Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Oğuz Şeker (26) idaresindeki 20 SU 620 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Şeker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kula'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?