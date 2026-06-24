Kula\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

MANİSA'nın Kula ilçesinde, polisin başta uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçlara yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kula Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve çeşitli suçlara yönelik operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden M.A.'nın üzerinde 35 içimlik A4 bonzai, B.K.'nin 200 içimlik A4 bonzai ile 0,36 gram metamfetamin, M.A. ve S.K.'nin üzerlerinde aramada da toplam 1090 içimlik A4 bonzai ele geçirildi. M.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.K., M.A. ve S.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında ise 'Basit yaralama' suçundan M.K., 'Hakaret' suçundan F.H.K. ve 'Dolandırıcılık' suçundan N.G.A. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'Görevli memura mukavemet' suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 3 ay hapis cezası bulunan A.A. ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan R.B. ise yakalanıp, cezaevine teslim edildi.