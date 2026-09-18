Kula\'nın kurtuluşunun 104. yılında Hüseyin Kağıt sahne aldı

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Hüseyin Kağıt konser verdi.

Kula Belediyesince Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde, sanatçı Kağıt şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, programda Kağıt'a Kula evi maketi, çiçek ve yöresel ürünlerin olduğu sepet hediye etti.