Kula\'nın kurtuluşunun 104. yılında Hüseyin Kağıt sahne aldı

Kula'nın kurtuluşunun 104. yılında Hüseyin Kağıt sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Hüseyin Kağıt konser verdi. Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki konserde Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kağıt'a Kula evi maketi, çiçek ve yöresel ürünlerden oluşan sepet hediye etti.
Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Hüseyin Kağıt konser verdi.
Kula Belediyesince Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde, sanatçı Kağıt şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, programda Kağıt'a Kula evi maketi, çiçek ve yöresel ürünlerin olduğu sepet hediye etti.
Kaynak: AA
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