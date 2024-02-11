Kulak aşinalığıyla öğrendiği bağlama ile geçimini sağlıyor
AKSARAY - Aksaray'da 10 yaşındayken usta sanatçılara ait türkü ve bestelerin bağlamalı melodilerini dinleyerek, bağlama çalmayı öğrenen Menderes Elçin, düğünlerde sahne alarak çaldığı ve seslendirdiği eserlerle geçimini sağlıyor.
Aksaray'da 10 yaşında Neşet Ertaş, Neşet Abalıoğlu, Cengiz Özkan ve Musa Eroğlu gibi usta sanatçıların türkü ve bestelerinin bağlama melodilerini dinleyen 24 yaşındaki Menderes Elçin, türkülerden etkilenerek bağlama çalmak istedi. İlkokul çağında biriktirdiği harçlıklar ile kendine ait ilk bağlamasını alan Elçin, usta sanatçıların bestelerini taklit ederek ilk başlarda akort yapmayı öğrendi. Akortlarda başarısız olsa da hayalinden vazgeçmeyen genç zamanla akort uyumunu da sağladı. Akortlarla birlikte kulak aşinalığını fark eden genç dinlediği her türküyü notalarına ayırarak bağlama çalmayı geliştirdi. Şimdilerde dinlediği her türküye kulak aşinalığı ile eşlik eden Menderes Elçin, bağlaması ile geçimini sağlamaya başladı. Usta sanatçıların türkü ve bestelerinin yanı sıra oyun havaları da seslendiren genç düğünlerde sahne alarak çalışıyor. Gittiği düğünlerde davetlilerin istek türkü ve oyun havalarını kulak aşinalığı ile seslendiren genç, kazandığı düğün ücreti ve bahşişlerle geçimini sağlıyor.
10 yaşında usta sanatçıları dinlediğini ve harçlıkları ile aldığı bağlama ile mesleğe başladığını belirten Menderes Elçin, "10 yaşımda bu mesleğe başladım. Öyle Neşet Ertaş, Neşet Abalıoğlu, Musa Eroğlu, Cengiz Özkan bu insanları dinledim. En çok onların bana faydası oldu. Onları dinleyerek okuldan kalan harçlıklarımla kendime bağlamamı aldım. Çalmaya çalıştım ilk başta yapamadım. Ama ümidimi yitirmedim. Devam ettim, çabaladım en sonunda rabbim verdi, Allah'a şükürler olsun. Büyüdük, geliştik şimdi çok şükür Aksaray'da düğünlere gidip geliyorum. Düğünlerden gelen paralarla geçimimi sağlıyorum. Bizim kan bağımız Kırşehir'den geliyor. Biz genelde Neşet Baba'yı dinleriz. Neşet Ertaş'ı böyle dinlerdim. Adamın saza vuruşları, türküyü söylerken o gözlerini kapatıp o duyguyu alması benim çok hoşuma gitti. O gün bugündür hep Neşet Baba'ya özenirim. Onun gibi olabilir miyim? Asla olamam. Ama o adama özenerek yaptım, çalıştım. Ben hiç kursa gitmedim. Bu büyük saydığım sanatçıları dinlerken heveslendim. Kurslara gitmedim onlardan dolayı aklımda kaldı. Şuan düğünlere gidiyorum. Düğünlerde müzikleri kesinlikle nota, hiçbir karar, hiçbir düzen olmadan kulak aşinalığıyla çalıp söylüyorum" diye konuştu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Güncel › Kulak Aşinalığıyla Öğrendiği Bağlama ile Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?