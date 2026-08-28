Kulaklıkaya İİT Toplantısına Başkanlık Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Cidde'de İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, 27 Ağustos 2026 tarihinde Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına başkanlık etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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