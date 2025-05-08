İşte geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı! Biri hepsine fark attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşte geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı! Biri hepsine fark attı

İşte geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı! Biri hepsine fark attı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın, Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer yatırım araçları ise kayıplar yaşadı.

08.05.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, en yüksek reel getiri külçe altında oldu. TÜİK, nisan ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,80, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 4,07 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,03, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DÖVİZ VE BORSA ALTININ GERİSİNDE KALDI

TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro yüzde 3,83 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre, külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu, aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17 TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve Euro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,91, Amerikan Doları yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 10,34, DİBS yüzde 11,95, Amerikan Doları yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı! Biri hepsine fark attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Hadise’nin de yer aldığı Eurovision’un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı Aralarında Hadise'nin de yer aldığı Eurovision'un eski yarışmacılarından İsrail çağrısı
Futbolseverler müjde Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM’nin kapısına dayandı Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı
2. Lig’de rekor Şimdiden 26 bin kombine sattılar 2. Lig'de rekor! Şimdiden 26 bin kombine sattılar
Sakatlığı için Fransa’ya giden Maximin için ülkesinden çarpıcı iddia Sakatlığı için Fransa'ya giden Maximin için ülkesinden çarpıcı iddia
Yedi aylık hamile olan Ege Kökenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçti Yedi aylık hamile olan Ege Kökenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçti
Aldatıldığını öğrenen kadın, kocası ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü Aldatıldığını öğrenen kadın, kocası ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi Otobüs silah sayıldı CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Beşiktaş resmen açıkladı: Taraftara açık antrenman Beşiktaş resmen açıkladı: Taraftara açık antrenman
Babasına şiddet uygulayan rapçi Sansar Salvo tahliye edildi Babasına şiddet uygulayan rapçi Sansar Salvo tahliye edildi
Beşiktaş’tan iki sakatlık açıklaması Adana Demirspor maçında yoklar Beşiktaş'tan iki sakatlık açıklaması! Adana Demirspor maçında yoklar

12:55
Vatikan’da Papa 2. kez seçilemedi
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak
12:03
DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder’in aracında düzenek bulunmuştu
DEM Parti: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulunmuştu
11:36
Savaş büyüyor Pakistan 12 Harop SİHA’sını vurdu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu
09:45
İmamoğlu’nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engeli Getirildi
17:25
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’a sert sözler: Derhal istifa et
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et
17:16
Osimhen’den Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
17:10
Yalnız yaşayan 76 yaşındaki adam yangında can verdi
Yalnız yaşayan 76 yaşındaki adam yangında can verdi
17:09
Çekiciye para vermemek için başvurduğu yöntem tartışma yarattı
Çekiciye para vermemek için başvurduğu yöntem tartışma yarattı
17:08
’Bakanlık görevlisiyiz’ diyerek kimlik bilgisi alıp bağış topladılar
'Bakanlık görevlisiyiz' diyerek kimlik bilgisi alıp bağış topladılar
16:59
Fen lisesinin çatısı alevlere teslim oldu Öğrenciler tahliye edildi
Fen lisesinin çatısı alevlere teslim oldu! Öğrenciler tahliye edildi
16:59
Göztepe’nin Romulo için istediği bonservis ortaya çıktı
Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis ortaya çıktı
16:54
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar İşte partilerin aldıkları oy oranları
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları
16:50
Işın Karaca, Bali tatilinde maymunların ortasında kaldı
Işın Karaca, Bali tatilinde maymunların ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2025 13:27:09. #7.12#
SON DAKİKA: İşte geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı! Biri hepsine fark attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.