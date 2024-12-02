Kule Vinçte Oğlunun Doğum Gününü Kutladı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde rezerv alan çalışmalarının yapıldığı alanda 45 metre yükseklikteki kule vincinde çalışan operatör Murat Kan, oğlunun doğum gününü kulede kutladı.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan İslahiye Belediyesi binasının kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından bölge rezerv alan ilan edildi. Bölgede konut ve ticari alanı kapsayan 8 bloklu inşaatın tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

İnşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Kan, bulunduğu yerden verdiği siparişleri yakındaki kafeden vinç yardımıyla alırken, namazını da kulede kılıyor.

???????Kan, gazetecilere, günün ortalama 8 saatini kulede geçirdiklerini belirterek, "2 çocuk babasıyım. 6 yaşıma giren büyük oğlum Yusuf Turan'ın doğum günü için kulede sürpriz hazırladım. Kule üzerine Türk bayrağı astım ve balonlarla süsledim. İyi ki doğdun babacığım. Seni çok seviyorum." dedi.