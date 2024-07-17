Külkedisi Masalı Gerçek Oldu: Ayakkabısının Topuğu Kaydırakta Kalan Kadını Mahalle Muhtarı Kurtardı - Son Dakika
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Külkedisi Masalı Gerçek Oldu: Ayakkabısının Topuğu Kaydırakta Kalan Kadını Mahalle Muhtarı Kurtardı

Sivas'ta çocuğuyla kaydıraktan kayarken ayakkabısının topuğu kaydırağın birleşim noktasına sıkışarak kaydırakta mahsur kalan kadını mahalle muhtarı kurtardı. Muhtarın ayakkabıyla mücadelesi ise külkedisi masalını akıllara getirdi.

17.07.2024 18:53
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Külkedisi masalı gerçek oldu

Ayakkabısının topuğu kaydırakta kalan kadını mahalle muhtarı kurtardı, muhtarın ayakkabıyla mücadelesi akıllara külkedisi masalını getirdi

SİVAS - Sivas'ta çocuğuyla kaydıraktan kayarken ayakkabısının topuğu kaydırağın birleşim noktasına sıkışarak kaydırakta mahsur kalan kadını mahalle muhtarı kurtardı.

Sivas'ta Mevlana mahallesinde bulunan Ethem Bey parkına çocuğunu oynatmaya giden kadın, kapalı kaydırağın içerisinde mahsur kaldı. Çocuğunun ısrarı üzerine kaydıraktan çocuğu ile kaymaya çalışan kadının topuklu ayakkabısı kaydırağın birleşim noktasına sıkışarak asılı kaldı. O esnada kızını parka götüren mahalle muhtarı Burak Zakir Baş mahsur kalan kadının yardımına koştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca sıkışan ayakkabıyı çıkartmaya çalıştığını belirten muhtar Baş, "Diğer çocukların zarar görmemesi için çıkartmak istedik. Kolay gibi gözüküyordu ama baya uğraştık. O anları da kayda almıştık daha sonra mizah amaçlı sosyal medyamızda paylaştık. Baya ilgi gördü biz de beklemiyorduk. Bu olayı görenler külkedisi masalına benzetti" dedi.

"Talihsiz olay yaşanınca kendisine yardımcı olduk"

Ayakkabının topuğunu kırmak istemedik çünkü parça kalırsa diğer çocuklar zarar görebilirdi diyen Baş, "Geçen akşam kızımı mahallede bulunan Ethem Bey parkına getirdim. Bir anda bir ses duydum. Bir hanımefendi çocuğunun ısrarı üzerine çocuğuyla kaydıraktan kaydığı esnada ayakkabısının topuğu kaydırakların birleşim noktasına sıkışarak takılı kalıyor. Bu talihsiz olay yaşanınca biz de kendisine yardımcı olmak istedik. Yardımcı olmak istedik fakat çok kolay olmadı. Çünkü ayakkabının topuğunu kırmak istemedik. Eğer kırsaydık sivri topuk orada kalacaktı ve orada oynayacak herhangi bir çocuğa zarar verecekti. Bu nedenle kırmadan sökmeye çalıştık. Yaklaşık 15-20 dakika uğraştık. Bu anın videosunu çekmiştik. Mizah amaçlı sosyal medya hesaplarımıza yükledik. Paylaşımımızı izleyenlerden farklı farklı yorumlar aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Külkedisi Masalı Gerçek Oldu: Ayakkabısının Topuğu Kaydırakta Kalan Kadını Mahalle Muhtarı Kurtardı - Son Dakika

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