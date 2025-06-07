Külliyeye Kurban Bayramı Ziyareti

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaretçi akını

KASTAMONU - Anadolu'nun manevi önderlerinden Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'da bulunan külliyesi Kurban Bayramı sebebiyle farklı şehirlerden gelen vatandaşların akınına uğradı.

"Evliyalar şehri" olarak da bilinen Kastamonu'da Anadolu'nun "dört manevi direğinden biri" olarak gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeye Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor. Farklı şehirlerden tatil için Kastamonu'ya gelen vatandaşlar, külliyeye yoğun ilgi gösterdi. Külliyeyi ziyaret eden vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrini ziyaret ederek dua edip, külliyedeki müzeyi gezdi. Vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kerameti olarak gösterilen ve külliyedeki çeşmeden akan 'Asa Suyu'ndan içebilmek için ise kuyruk oluşturdu.

Çevre iller, Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrini ziyaret ettikleri ve bu manevi duyguyu yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.