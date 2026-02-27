Kulp'ta Kar Sebebiyle Yollar Açılıyor - Son Dakika
Kulp'ta Kar Sebebiyle Yollar Açılıyor

27.02.2026 17:40
Diyarbakır Kulp'ta kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, belediye ekipleri tarafından açılıyor.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda 45 mahallenin yolu açıldı.

Kulp ilçesinde merkezde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde bu rakam yer yer 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kulp Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Toplam 7 ekibin görev aldığı çalışmalarda 45 mahallenin yolu temizlenerek ulaşıma açıldı. Kapalı olan 13 mahalle ve bazı sokak yollarında ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

