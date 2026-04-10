Kulp'ta Viyadük Çökmesi Davası Başladı

10.04.2026 15:47
Diyarbakır Kulp'taki viyadük çökmesi davasında 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen yıl inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin, 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan iskele ekip şefi F.L. ile tutuksuz sanık şantiye şefi K.K, kazada hayatını kaybeden işçiler Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner'in eşleri ile kazada yaralanan işçi C.N. hazır bulundu.

Tutuksuz sanık şantiye şefi İ.B. de bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık F.L. savunmasında, söz konusu kazada yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini, dosyada yer alan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu yönünde yer alan hususları kabul etmediğini belirtti.

F.L, "İş güvenliği hususunun sadece uygulaması bana ait. Malzeme temini alt yüklenici firmaya ait. Aylardır cezaevindeyim. Mağdurum ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık K.K. ise şirket bünyesinde sadece mühendis olarak görev yaptığını ileri sürerek, "Bu nedenle köprülerin ayaklarının hiçbir yerinde sorumluluğum yok. Genelde yolun üst tarafında bulunan bölümüne ilişkin işlemlerle uğraşırım. Şantiyede çok bulunuyordum. Bu inşaatta şantiye şefliği ve çöken yapıya ilişkin bir yetkim yok. Ana firma tarafından zaten şantiye şefi atanmıştı. İnşaatta iskele kurma ve beton dökme işlemleri benim yetkimde değil, şantiye şeflerinin yetkisindedir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık İ.B. de "Kazaya sebep olan sistemin yapıldığı dönemlerde resmi olarak şantiye şefi değildim. Olay olmadan önce şirket bünyesinden ayrılmak için yazı imzalamıştım. 1 ay boyunca iş bulma konusunda sürem devam ediyordu. Kazayı haberlerden öğrenmiştim. Beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Kazada yaralanan C.N. ile kazada hayatını kaybedenlerin eşleri ise sanıklardan şikayetçi olmadıklarını, davaya katılma taleplerinin de bulunmadığını belirtti.

Duruşmada, inşaatta çalışan iki işçi de tanık olarak dinlendi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanığın mevcut halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, uzman kişilerce detaylı bilirkişi raporunun hazırlanarak dosyaya sunulması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.L'nin tahliyesine, dosyaya sunulmak için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

İddianamede, F.L, İ.B, K.K, M.A, R.Y, M.T, Ş.T, S.T, V.D. ve S.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 11 Kasım 2025'te yapımı devam eden köprü çalışmaları sırasında, köprü ayaklarının üstüne kurulan iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner vefat etmiş, C.N. ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Advertisement
