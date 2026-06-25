Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik, sanal medya hesabından emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımda bulunan kişi hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin sanal medya hesabından emniyet teşkilatını hedef alan A.Ç. hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.