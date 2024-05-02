Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Havza Belediye Başkanını Ziyaret Etti

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Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası (Kültür Memur-Sen) Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan, İkiz'e sendikal faaliyetleri hakkında bilgi vererek, görevinde başarı diledi.

Erdoğan, "Bir Havzalı olarak ilçemiz için yapılacak her şeyde ilçemize katkı vermek bizlere onur verecektir." dedi.

İkiz de Erdoğan'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "İnşallah ilçemize 5 yıl hizmet edeceğiz. Bu süre içinde ilçemizde yapacağımız kültürel faaliyetlerde sizleri yanımızda görmek bizlere güç verecektir." ifadesini kullandı.

Ziyarette Kültür Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Fahri Ekinci, Hamdi Usta ve Yasin Kılıç ile genel sekreter Ahmet Yiğitoğlu da bulundu.