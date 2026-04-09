Kültür Varlıkları Koruma Çalışmaları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, kültür varlıklarının bilimsel yöntemlerle korunup sergileneceğini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının bilimsel yöntemlerle korunarak yeniden sergilenmeye hazırlandığını ve bu süreçte görev alan uzman ekiplerin çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar, müzelerde yürütülen kapsamlı restorasyon ve konservasyon uygulamalarıyla kesintisiz şekilde devam ediyor. Bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun tekniklerle gerçekleştirilen bu çalışmalar, eserlerin hem korunmasını hem de yeniden ziyaretçiyle buluşmasını hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda çalışmalara dikkat çekti. Bakan Ersoy, "Kültür varlıklarımızın korunması ve geleceğe aktarılması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzelerimize ait ahşap lahitlerde ve tekstil eserlerde, bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun uygulamalarla çalışmalarımızı sürdürüyor, eserlerimizi yeniden sergilenmeye hazırlıyoruz. Farklı müzelerimize ait eserlerin aslına uygun şekilde korunarak geleceğe taşınmasını sağlayan tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MÜZELERDE KAPSAMLI RESTORASYON SÜRECİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda yer alan ahşap lahitler, müzenin teşhir ve tanzim çalışmalarıyla eş zamanlı olarak restorasyon sürecine alındı. Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda, eserlerin mevcut durumları ayrıntılı şekilde belgelenerek gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Konservasyon sürecinde, farklı ışık teknikleri kullanılarak yapılan fotoğraflama çalışmalarıyla bozulmalar kayıt altına alındı. Ardından özgün malzemeye uyumlu sağlamlaştırma uygulamaları gerçekleştirilirken eksik bölümlerde dolgu ve rötuş işlemleri yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından eserler yeni vitrinlerinde sergilenmek üzere hazırlık sürecine alındı.

TEKSTİL ESERLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLERLE KORUMA

Restorasyon çalışmaları yalnızca arkeolojik eserlerle sınırlı kalmadı; müzelere ait tekstil eserler de kapsamlı bir konservasyon sürecinden geçirildi. Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesine ait halılar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesine ait sancak üzerinde yürütülen çalışmalar titizlikle tamamlandı. Belgeleme, temizlik ve yüzey düzleştirme işlemlerinin ardından eksik bölgeler uygun malzemelerle tamamlandı. Eserler, koruma standartlarına uygun şekilde asitsiz kutular içinde paketlenerek ait oldukları müzelere nakledildi ve yeniden sergilenmeye hazır hale getirildi.

KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

Yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları, kültür varlıklarının özgün yapısını koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Bilimsel yöntemler ve uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla sürdürülen bu süreç, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasında önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:02:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.