Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin\'de yeni kütüphane açılışında konuştu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Bilgiye ulaşmanın en güvenli kaynağı, alanı kütüphanelerimiz. Bilgiyi çocuklarımızın, gençlerimizin ayağına kadar getirmek için hep birlikte büyük bir savaş veriyoruz." dedi.

Yazgı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Mardin'in Mazıdağı ilçesine kazandırılan "100. Yıl Halk Kütüphanesi"nin açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yazgı, yerel idarecilerle güç birliği yaparak kütüphane sayısını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak kütüphanelerimizi halkımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bazen yeni binalar yapıyoruz. Bazen belediyelerimizle kaymakamlarımızla valiliklerimizle birlikte bir binayı kütüphane haline getiriyoruz. Bilgiye ulaşmanın en güvenli kaynağı, alanı kütüphanelerimiz. Çocuklarımızın güvenli bilgiye, güvenli ortamda ulaşması Cumhurbaşkanı'mızın özel talimatı."

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile yaptıkları çalışmayla kentte İl Halk Kütüphanesi'nin temelini şubat ayında atıp 1 yılda da tamamlayacaklarını ifade eden belirten Yazgı, bir yandan "asrın felaketi"nden etkilenen illerde imar çalışmalarının yürütüldüğünü, bir yandan da ülke genelinde kütüphane açılışları yaptıklarını aktardı.

Kütüphanelere büyük önem verdiklerine işaret eden Yazgı, "Bunlar sadece ve sadece güçlü devletlerin yapabileceği işler. Unutmamak gerekir ki güçlü devletler, güçlü birlikteliklerle olur. Her zaman bir olmalıyız, diri olmalıyız ve güçlü olmalıyız. Yaklaşık 1295 kütüphanemiz var Türkiye genelinde ve 75 de gezici kütüphanemiz var, 10 tane daha gerçekleştirdik. Bilgiyi çocuklarımızın, gençlerimizin ayağına kadar getirmek için hep birlikte büyük bir savaş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin Valisi Akkoyun da kentte kültür ve turizm alanında neler yapılabileceğine ilişkin geniş ve detaylı toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, birçok yatırımın yanı sıra özellikle kentin önemli bir ihtiyacı olan Mardin İl Halk Kütüphanesinin çok kısa bir sürede ihalesinin yapılıp, bir senede tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Akkoyun, Mardin'e yakışır bir kütüphaneyi de kente kısa sürede kazandıracaklarını söyledi.

Medeniyet kültürünün okumayı ve üretmeyi emrettiğini dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa çok önemli ilerlemeler, çok önemli gelişmeler katettik. Bu sektörde yapılan yatırımlar ülkemizi daha ileriye götürürken vatandaşlarımıza da refah ve mutluluk getirmektedir. Bunların içerisinde önemli sektörlerden biri de kültürel yatırımlardır. Kültür alanındaki en önemli yatırımların başında da kütüphaneler gelmektedir. İnşallah kütüphanelerimizin de sayısını artırarak burada gençlerimize doğruyu, iyiliği, merhameti, hoşgörüyü öğreteceğiz."

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş ise kütüphane hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki il protokolü kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphaneyi gezen Yazgı ve Vali Akkoyun, buradaki çocuklara oyuncak hediye etti.

Törene, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök, vali yardımcıları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.