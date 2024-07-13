Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: Allah bizi o acı tablolardan korudu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: Allah bizi o acı tablolardan korudu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı konuşmada, güçlü bir siyasi irade ve halk iradesi olmasaydı çok korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Çam, ayrıca 15 Temmuz'un bir dizi olayın sonucu olduğunu ve sürecin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı. Konferansa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri, Kastamonu Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

13.07.2024 19:25
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Güçlü bir siyasi irade, güçlü bir halk iradesi olmasaydı çok korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacaktık. Bundan sonraki süreçte her şey çok daha farklı olacaktı. Allah bizi o acı tablolardan korudu." dedi.

Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen, "15 Temmuz: Musibet ve Nasihat" konferansındaki konuşmasında, o gecenin büyük bir maneviyat gecesi olduğunu söyledi.

Çok büyük acılar yaşandığını, bunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Çam, "15 Temmuz meselesine sadece FETÖ darbe girişimi olarak bakmayacağız. Hain FETÖ ekibi, bir enstrümandı, kullanıldı ve atıldı. Belki bundan sonra başka isimler yine olacak. Dolayısıyla bu kısmı unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Demokratik bir hükümetin yıkılmaya çalışıldığına işaret eden Çam, şöyle devam etti:

"Demokratik olarak seçilmiş bir parlamento, bir hükümet ve dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın rüzgarı ile büyük atılımlar yapan bir ülke kendi yolunda ilerlerken büyük bir inkıtaya uğratılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Şayet başarılı olsaydı, darbeciler bir şekilde kontrolü ellerine almış olsalardı esas musibet o zaman olacaktı. Onun için Rabb'ime sonsuz şükürler olsun ki büyük bir başarı ile sabaha çıktık. Devletimizi, milletimizi koruyan bir yapıya tekrar kavuşmuş olduk. Süreçler bitti mi? Bitmedi. Dünyada da hiçbir zaman bitmeyecek."

Çam, 15 Temmuz'a giden sürecin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirerek "2002'den başlatacak olursak cumhuriyet mitingleri, birtakım kargaşalar, çatışmalar, saldırılar, sonrasında 27 Nisan muhtırası, Gezi Parkı olayları, uçak düşürme hadisesi, çukur siyaseti, çukur terörü, 17-25 saldırıları ve en sonunda gelen 15 Temmuz bizi adım adım aslında bir yere hazırladı." ifadesini kullandı.

Güçlü iradenin önem taşıdığını vurgulayan Çam, şunları kaydetti:

"Güçlü bir siyasi irade, güçlü bir halk iradesi olmasaydı çok korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacaktık. Bundan sonraki süreçte her şey çok daha farklı olacaktı. Allah bizi o acı tablolardan korudu. O gün bugündür devletimiz kendi altyapısını güçlendirecek yoğun çalışma yürütüyor. Şu anda dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini Türkiye Cumhuriyeti kurdu. Evet eksiklikleri vardır. Belki geliştirilmesi gereken taraflar var ama başı belli, sonu belli bir devlet yapısı içinde seçim sonucunda hangi irade geliyorsa güçlü şekilde gelip başkalarının müdahale etmesine fırsat vermeyecek şekilde parlamentosuyla, yürütmesiyle, yasamasıyla yönetme hakkına kavuşmuş olacak."

Konferansın sonunda Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Çam'a plaket sundu.

Konferansa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: Allah bizi o acı tablolardan korudu - Son Dakika

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