Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, turizm sezonuna ilişkin ortak adımları görüştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, iki bakanlığın turizm sezonuna ilişkin atacağı ortak adımları görüştüğü bildirildi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uraloğlu'nu makamında ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hızlı başladığımız 2024 yılı turizm sezonuna ilişkin olarak atılacak ortak adımları değerlendirdik. Bakanlıklarımız arasındaki yakın işbirliği ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz kapsamında hem kültürde hem de turizmde çok daha iyi seviyelere ulaştıracağız."