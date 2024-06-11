Kültür ve Turizm Bakanı Hatay'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Hatay'da İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Hatay\'da İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ersoy, Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüştü. Ayrıca, depremlerde zarar gören Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi ve Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

11.06.2024 16:25
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ersoy, kentteki programları kapsamında Vali Mustafa Masatlı ile makamında bir araya geldi.

Ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Ersoy, Başkan Mehmet Öntürk ile görüştü.

Her iki ziyareti de basına kapalı gerçekleşen Ersoy, daha sonra saha incelemeleri yaptı.

Ersoy, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve restorasyonu süren Habib-i Neccar Camisi'ndeki çalışmaları inceledi, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, depremlerde hasar alan müzeden dönüştürülen Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek, burada öğrencilerle görüştü, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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