Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zaferin, Türk milletinin vatan sevgisinin, bağımsızlık ruhunun ve sarsılmaz azminin en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Ersoy, bu kutlu zaferin, tüm zorluk ve yokluklara karşı Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destanın en parlak sayfaları arasında yer aldığını vurguladı.

Bakan Ersoy, mesajında, "Ecdadımızın kıymetli emaneti olan 30 Ağustos ruhu, bizlere daima rehber olacak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmimizi güçlendirecektir." ifadesine yer verdi.

Bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitler ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andığını belirten Ersoy, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını aktardı.